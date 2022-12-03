Emina Jahovic'ten bomba nafaka yorumu: "Aynı sorunu yaşadım, erkek adam gibi davranmalı"
Emina Jahoviç, 2019’da boşandığı, oğullarının babası Mustafa Sandal ile geçen yıl nafaka krizi yaşamıştı. Konu, mahkemeye intikal etmişti. Önceki gün Bebek'te bir mekanda arkadaşları ile buluşan şarkıcı, Ahu Yağtu ile eski eşi Cem Yılmaz arasındaki nafaka davası sorulunca bakın ne dedi...
Emina Jahovic, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşı ile kahve içmeye geldiğini söyleyen şarkıcı, yeni projesinden bahsetti.
Jahovic, "Yeni bir albüm çıkartıyorum. Düetler de var içerisinde, kendi söylediklerim de. Belgrad'a gidiyorum. Çok güzel olacak" dedi.
MAL KAÇIRMAKLA SUÇLAMIŞTI
Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine giren, iki çocukları olan, 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eki eşinin 'nafaka iptali' için dava açması üzerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı.
Ünlü çift, nafaka konusunda mahkeme kararı sonucu anlaşıp, ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı. Jahovic'e, komedyen Cem Yılmaz ile eki eşi Ahu Yağtu arasında da nafaka konusunda anlaşmazlık yaşandığı hatırlatıldı.