BIST 2.648
DOLAR 17,18
EURO 18,47
ALTIN 1.021,82

Emina Jahovic'den Mustafa Sandal'a beyaz sayfa mesajı!

Emina Jahovic'den Mustafa Sandal'a beyaz sayfa mesajı!

Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup ile evlendiği gün Paris tatiline çıkan Emina Jahovic kıyafetleri ile beyaz sayfa mesajı verdi.

Emina Jahovic'den Mustafa Sandal'a beyaz sayfa mesajı!

Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlenen, Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu olan Emina Jahovic 2018 yılında Mustafa Sandal'dan ayrılmıştı.

18
Emina Jahovic'den Mustafa Sandal'a beyaz sayfa mesajı!

Mustafa Sandal ikinci evliliğini Roma'da Melisa Sütşurup ile yaptı.

28
Emina Jahovic'den Mustafa Sandal'a beyaz sayfa mesajı!

Çiftin mutlu pozlarını sosyal medyada paylaşması üzerine gözler Sandal'ın eski eşi Emina'ya çevrildi.

38
Emina Jahovic'den Mustafa Sandal'a beyaz sayfa mesajı!

Emina Jahovic iddiaya göre eski eşi Mustafa Sandal'ın, Melisa Sütşurup ile evlendiği gün Paris tatiline çıktı.

48