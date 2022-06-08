Emina Jahovic'den Mustafa Sandal'a beyaz sayfa mesajı!
Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup ile evlendiği gün Paris tatiline çıkan Emina Jahovic kıyafetleri ile beyaz sayfa mesajı verdi.
Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlenen, Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu olan Emina Jahovic 2018 yılında Mustafa Sandal'dan ayrılmıştı.
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Mustafa Sandal ikinci evliliğini Roma'da Melisa Sütşurup ile yaptı.
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Çiftin mutlu pozlarını sosyal medyada paylaşması üzerine gözler Sandal'ın eski eşi Emina'ya çevrildi.
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Emina Jahovic iddiaya göre eski eşi Mustafa Sandal'ın, Melisa Sütşurup ile evlendiği gün Paris tatiline çıktı.
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