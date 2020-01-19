Emina Jahovic Sadettin Saran'la barışma iddialarına son noktayı koydu!
Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın eşi Emina Jahovic 38 yaşına ayak bastı. Doğum gününü önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'te bir mekanda kutlayan Jahovic, Sandal'ın partiye katılmamasıyla ilgili açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki akşam 38. yaş gününü dostlarıyla beraber Bebek'te bir mekanda kutladı. Dostlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçiren şarkıcı, doğum günü partisi sonrası objektiflere takıldı.
Muhabirlerin "Mustafa Bey'i göremedik" sözleri üzerine Emina Jahovic, "Mustafa doğum günümü kutladı. Çok da özel bir hediye aldı. Artık barış yok ama burada söylemek olmaz" dedi.
Sandal'ın çıkardığı kitap ile ilgili de demeç veren ünlü güzel Jahovic, "Kitabı henüz okumadım ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim çok değerlidir. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim" dedi.
Gazetecilerin, "Sadettin Saran ile barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu?" diye sorması üzerine şarkıcı, "Barışma falan yok. Asla da olmayacak" dedi.