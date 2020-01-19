Emina Jahovic Sadettin Saran'la barışma iddialarına son noktayı koydu!

Sandal'ın çıkardığı kitap ile ilgili de demeç veren ünlü güzel Jahovic, "Kitabı henüz okumadım ama ben onun için nasıl değerliysem, Mustafa da benim çok değerlidir. Bu özel günde çocuklarım ve Mustafa için sağlık diledim" dedi.