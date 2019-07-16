Emina Jahovic-Sadettin Saran çifti barıştı ve...
Jahovic-Saran çifti barışmayı Ege sularında kutladı. Emina Jahovic ile Sadettin Saran, önceki gün soluğu Yunanistan'da aldı. İkili, günlük kirası 46 bin lira olan tekneyle Ege sularında barışmayı kutladı.
7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan ikili, geçen ay sessiz sedasız barışmıştı. Gözde çift, önceki gün de soluğu Yunanistan'ın Leros Adası'nda aldı. Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran, barışmayı mavi turda kutladı.
110
6 kabinli 43 metrelik gulette dostlarıyla keyif çatan ikilinin mavi turu, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ifşa oldu.
210
İçerisinde yok yok!
Bu arada barışma tatili için hiçbir masraftan kaçınmayan Saran'ın haftalık 50 bin euro'ya (321 bin lira) kiraladığı gulette yok yok.
310
Sekiz personelin hizmet verdiği ve yedi yıldızlı otel konforu sunan teknede jakuzi ile koşu bandı da mevcut.
410