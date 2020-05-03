Emina Jahovic Mustafa Sandal ile evleniyor mu? Sosyal medyadan yanıtladı
Yaklaşık iki yıl önce evliliklerini bitiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, oğullarının isteğiyle karantina sürecini beraber geçirmeye başladı. Bu olay üzerine çıkan iddialara göre, ikilinin tekrar evlilik kararı aldıkları iddiaları çıktı. Fakat Jahovic haberleri yalanladı.
Salgın sonrası karantina günlerini beraber geçiren şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic'in tekrar evlilik kararı aldıkları iddia edildi. Sırp basını, Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın yeniden evlenebileceğini yazdı. Ancak Jahovic, anında çıkan haberleri yalanladı.
"Yalan haber": Boşandıktan adı birçok güzelle aşk dedikodusuna karışan Mustafa Sandal, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Emina Jahovic iddialara kısa ve öz yanıt verdi. Jahovic, sosyal medya hesabından "Yalan haber" açıklamasını yaptı.
Sandal ve Emina Jahovic çifti 10 yıl süren evliliklerinin ardından 2018 yılında boşandılar. Çiftin, bu birlikteliklerinden, Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.
Emina Jahovic Kimdir?
Emina Sandal, 15 Ocak 1982 tarihinde Sırbistan'ın Yeni Pazar şehrinde doğdu. Asıl adı Emina Jahović olup Boşnak asıllı olan Emina Sandal'ın annesi Seniya Hanım doktor pediyatrist, babası Doktor Nusret Bey ise kardiyolog.