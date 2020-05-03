Emina Jahovic Mustafa Sandal ile evleniyor mu? Sosyal medyadan yanıtladı

"Yalan haber": Boşandıktan adı birçok güzelle aşk dedikodusuna karışan Mustafa Sandal, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Emina Jahovic iddialara kısa ve öz yanıt verdi. Jahovic, sosyal medya hesabından "Yalan haber" açıklamasını yaptı.