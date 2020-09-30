Emina Jahovic Mustafa Sandal hakkındaki sorulara bakın ne tepki verdi

Emina Jahovic, çıkışta muhabirlerin eski eşinin sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden barışması ve evleneceği haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Jahovic, ardından hızlı adımlarla özel şoförlü arabasına binerek, oradan uzaklaştı.