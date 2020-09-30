Emina Jahovic Mustafa Sandal hakkındaki sorulara bakın ne tepki verdi
Şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Beşiktaş'ta görüntülendi. Jahovic, muhabirlerin eski eşi Mustafa Sandal'ın sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden barışmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan 38 yaşındaki Jahovic, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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Emina Jahovic, çıkışta muhabirlerin eski eşinin sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden barışması ve evleneceği haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Jahovic, ardından hızlı adımlarla özel şoförlü arabasına binerek, oradan uzaklaştı.
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Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayırmıştı.
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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Ayrılığın ardından Sandal, verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti.
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