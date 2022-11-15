Emily Ratajkowski'nin transparanla imtihanı! Ne yapsa fayda etmedi içi göründü!
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Ünlü model ve sosyal medya fenomeni Emily Ratajkowski, Swarovski gecesinde transparan bir siyah elbiseyle boy gösterdi. Kıyafetiyle akılları baştan alan ünlü model, içinin görünmesine aldırmadan kameralara poz verdi.
Eşinden üst üste ihanet gördüğü için çareyi boşanmakta bulan Emily Ratajkowski, New York'taki bir Swarovski etkinliğinde arz-ı endam etti. 31 yaşındaki model, sütyensiz gitmeyi tercih ettiği şeffaf siyah bir elbiseyle yine tüm gözleri üzerine çekti.
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Emily, dalgalı bir yakaya sahip tek renkli elbiseyle göz alıcı görünüyordu.
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Sıkı tutmak için sadece ince bir askıyla siyah boyundan bağlamalı elbisenin sırtı açık tasarımı vardı.
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Model sütyensiz haliyle ve göğüslerinin görünmesiyle pek ilgilenmiyordu.
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