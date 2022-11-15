Emily Ratajkowski'nin transparanla imtihanı! Ne yapsa fayda etmedi içi göründü!

Eşinden üst üste ihanet gördüğü için çareyi boşanmakta bulan Emily Ratajkowski, New York'taki bir Swarovski etkinliğinde arz-ı endam etti. 31 yaşındaki model, sütyensiz gitmeyi tercih ettiği şeffaf siyah bir elbiseyle yine tüm gözleri üzerine çekti.