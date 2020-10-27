Emily Ratajkowski hamile olduğunu çıplak pozlarla duyurdu!
İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski hamile olduğunu duyurdu. Ünlü model sosyal medya hesaplarından çıplak pozlarla karnının şişliğini gösterdi.
1991 doğumlu ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, Vogue Dergisi'ne verdiği röportajda hamile olduğunu açıkladı.
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Emily Ratajkowski, 2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile dünya evine girmiş ve mutlu bir evlilikleri vardır.
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Güzel oyuncunun Vogue Dergisi'ne bu açıklamasının ardından çıplak pozlarını da paylaşarak beğeni topladı.
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Emily verdiği röportajda, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ama bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını belirtti.
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