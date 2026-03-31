Emel Sayın'dan yıllar sonra gelen Kemal Sunal itirafı! "Onu takip ettim ve o an anladım..."
Yeşilçam'ın ve Türk müziğinin sevilen ismi Emel Sayın, konuk olduğu bir programda Mavi Boncuk filminde birlikte oynağı Kemal Sunal hakkında bir itirafta bulundu. Sayın, "O zaman ona sevgim saygım daha da artmıştı." ifadelerini kullandı.
Müzikal başarısının yanı sıra "Feride", "Gülizar", "Yalancı Yarim" ve "Düşman" gibi sayısız Yeşilçam filminde rol alan ünlü sanatçı Emel Sayın, yıllar sonra merhum sanatçı Kemal Sunal hakkında konuştu.
"Mavi Boncuk" filminde birlikte rol aldığı Sunal'ın bilinmeyen yönlerini anlatan Sayın, anısıyla herkesi duygulandırdı.
"KEMAL SUNAL'I TAKİP ETTİM VE O AN ANLADIM"
Emel Sayın, şöyle konuştu:
"Hiçbir zaman çok samimi olmadık. Benimle mi öyleydi bilmiyorum. Çok mesafeli ciddi bir adamdı. Onun için şaşırırdım. Sette bi bakıyorum Kemal bir kenarda yalnız, sessiz. Bir anda kamera karşısına geçip devleşen bir oyuncu. O ilgimi çekiyordu. Yavaş yavaş onu izledim. Sonra kenarda uyuyan birine para veriyor. Sonra başka birine.
Çok ilgimi çekti. Takip ettim uzaktan o beni görmüyor. İnsanlara yardım ediyor evine gidene kadar. Ki maddi durumlarımız o zamanlar şimdiki gibi değildi.