Emel Sayın'dan Marmaris'e gelen Bill Gates'e gözdağı: Hiç aklından geçirme!

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait 'Lana' isimli kiralık süper yat ve lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, teknesi 'Lana' ile Bodrum'dan sonra soluğu Marmaris'te aldı. 107 metre uzunluğundaki lüks yatıyla mavi tura çıkan Gates, Hisarönü Körfezi'ne geldi. Gates, daha sonra Emel Sayın Koyu'na demirledi.