Emel Sayın'dan Marmaris'e gelen Bill Gates'e gözdağı: Hiç aklından geçirme!
MARMARİS'e bir süredir teknesiyle demir atan Bill Gates Ege turu'na devam ediyor. Gates, Marmaris-Datça yolu üzerinde bulunan Emel Sayın Koyu'na demir atınca, ünlü sanatçı Emel Sayın, esprili bir paylaşımla Gates'e gözdağı verdi.
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait 'Lana' isimli kiralık süper yat ve lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, teknesi 'Lana' ile Bodrum'dan sonra soluğu Marmaris'te aldı. 107 metre uzunluğundaki lüks yatıyla mavi tura çıkan Gates, Hisarönü Körfezi'ne geldi. Gates, daha sonra Emel Sayın Koyu'na demirledi.
Bunun üzerine ünlü sanatçı Emel Sayın esprili bir mesaj paylaştı: "Hiç aklından geçirme Bill, satılık değil..."
Bill Gates, yaklaşık 1 haftadır Ege sahillerinin tadını çıkarıyor. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Ege turunun 4. gününde Marmaris'e geldi. Cuma günü Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında demir atan lüks yattan zodyak botla karaya ardından özel araçlarla İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti'nde ziyarette bulundu. Meryem Ana ziyaretinde ikinci kez hacı olan Gates, dün ise Bodrum Limanı'na demir attı. Bodrum Kalesi'ni gezen Gates, bugün sabah saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre kırsalında bulunan Hisarönü Körfezi açıklarına geldi.
Gates, Bodrum Kalesi'ni ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi.