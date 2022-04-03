Emel Sayın çıplak halde Cüneyt Arkın ile yatakta! Sinemayı bıraktıran sahneyi ilk kez anlattı
Hem Yeşilçam'ın hem de Türk müziğinin duayen isimlerinden biri olan Emel Sayın'ın neden sinemaya küstüğü, kariyerinin zirvesindeyken neden film setlerine veda etti ortaya çıktı.
Emel Sayın sinemaya küsmesine sebep olan sahneyi yıllar sonra anlattı. 1980’de Cüneyt Arkın ile oynadığı ‘Rüzgar’ filminden sonra sinemayı bırakan Emel Sayın açıklamasında üstünde gecelik olduğu halde gazetelerde "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta" denilince sinemayı bıraktı.
Cüneyt Arkın'ın hayatını anlattığı kitabı ‘Benim Kahramanım Türk Halkıdır’da yer alan anılar gündemden düşmüyor. 1980’de Emel Sayın ile çektikleri ‘Rüzgar’ filminden de bahseden Cüneyt Arkın kitabında yönettiği filmde Emel Sayın’ı zorlu şartlarda çalıştırdığını söylemişti. Arkın'ın açıklamaları sonrası Emel Sayın sinemaya neden küstüğünü anlattı.
“Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu" diyen Emel Sayın Posta'ya açıklama yaptı. "Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt’i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım” diyen Emel Sayın itirafıyla gündeme geldi.
Fotoğraflar sızdı: Emel Sayın sinemayı bırakmasına sebep olan olayı şöyle anlattı: