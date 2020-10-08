Emel Müftüoğlu'nun kızı şarkıcı çıktı! Annesine benzerliği şoke etti
Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekti. Annesinin yolundan giden Çağrı Müftüoğlu, şarkıcı oldu.
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu şarkıcılığa başladı. Annesinin "Kal Benimle" şarkısını seslendirerek gündem olan Çağrı Müftüoğlu dikkatleri üzerine çekti.
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Özellikle 90'lı yıllarda Hovarda şarkısı ile büyük ses getiren sevilen şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı.
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37 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. Çağrı, annesine benzerliğiyle de oldukça dikkat çekiyor.
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Çağrı Müftüoğlu: İzmir Karşıyaka doğumlu Çağrı Müftüoğlu, 1 Ocak 1983 yılında dünyaya geldi. Şu an 37 yaşında olan Çağrı Müftüoğlu'nun asıl adı, Gülide Çağrı Müftüoğlu'dur.
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