Emel Müftüoğlu Bodrum'da jet-ski kazası geçirdi menisküsü yırtıldı

Müftüoğlu, pandemi döneminde yetkililerin uyarılarına rağmen dışarı çıkanlara isyan etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlar haftalardır boşu boşuna evlere tıkıldık. O kadar çok insan sokakta ki bizim evde oturmamızın hiç bir önemi yok, bu kadar dolaşan insan varken. Halbuki herkes anlayışlı olup durumun ciddiyetinin farkına varsaydı şu anda neredeyse atlatmıştık.''