Emekliye zamda kulisten sızdı! SGK uzmanı seyyanen zam için rakam verdi
SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan seyyanen zam ile ilgili dikkat çeken kulis bilgisi geldi. Emekliler için seyyanen zam kapısının aralandığını ifade etti. AK Parti tarafından özellikle seçim öncesi emeklileri rahatlatacak çarpıcı açıklamaların detayları verildi. Peki, emekliye seçim öncesi seyyanen zam müjdesi gelir mi? İşte TGRT Haber’e özel açıklamalar…
Türkiye seçimlere hazırlanırken meydanların ‘emekli’ ile ilgili vaatlerde yankılanıyor. Seçim çalışmalarında adaylardan emekliyi merkeze alan söylemler yükselirken, AK Parti tarafından gelen sinyaller umutları biraz daha artırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.” Açıklamaları dikkat çekmişti.
AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu emekli zammına ilişkin, "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadeleri zam ile ilgili yeşil ışığı yaktı.
TGRT Haber YouTube kanalında Alper Altun’un sunduğu 'Bi Bakalım' programına katılan SGK Uzmanı İsa Karakaş, kulislerde konuşulan ve emeklilere seçim öncesi için düşünülen zam müjdesini açıkladı.