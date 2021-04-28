Emekliye zam müjdesi! 2021 yılı emekli bayram ikramiyesi 1100 TL oldu
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emeklilere zam müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağını açıkladı. Bayram ikramiyeleri üç dönemdir bin lira olarak ödeniyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti. Ve beklenen açıklama geldi ve Erdoğan emekliler için bayram ikramiyelerini bin 100 lira olarak bayrama yetiştireceklerini açıkladı.
"Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1000 artı enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor. Bunu inşallah 100'e tamamlayarak bin 100 yapacağız.
Bunu da Meclise değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" açıklamışında bulundu.
Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı.