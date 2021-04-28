Emekliye zam müjdesi! 2021 yılı emekli bayram ikramiyesi 1100 TL oldu

"Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1000 artı enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor. Bunu inşallah 100'e tamamlayarak bin 100 yapacağız.