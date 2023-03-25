Emekliye zam en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Sabah'ta Mete Dirice'nin haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor.