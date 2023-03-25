Emekliye zam en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu! Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükselecek. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için ödeme takvimi...
Milyonlarca emekliye müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, 5500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 7500 TL olacağını açıkladı. Düzenlemeden emeklilik başvuru yapmış bütün EYT'liler de faydalanacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Sabah'ta Mete Dirice'nin haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor.
İŞTE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Ödemeler erkene alınmazsa; SSK'lı emekliler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında zamlı maaşlarını alacak. Zamlı emekli maaşları için ödeme takvimi:
İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi...
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,