Emekliye temmuz ayında dev zam! Sil baştan değişiyor, en düşük maaş ne kadar olacak?
Ocak 2025’te yüzde 15,75 oranında yapılan artışla en düşük emekli maaşı 14.469 TL’ye yükselmişti. Milyonlarca emekli temmuz ayını bekliyor. Maaşlar değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren zam oranlarıyla ilgili çeşitli senaryolar gündeme geliyor.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak zamda... Ocak 2025’te yüzde 15,75 oranında yapılan artışla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL’ye yükselmişti. Şimdi ise benzer bir zam formülünün Temmuz’da yeniden uygulanması bekleniyor.
Ekol TV'de yer alan habere göre Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 2025’in ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 17,91 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Bu oranın maaşlara doğrudan yansıması durumunda, en düşük emekli aylığının 17.060 TL’ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor.
Zam, sadece taban maaşlara değil; kök aylıklara ve ek ödemelere de yansıyacak. Bu da emekliler için daha yüksek oranlarda artış anlamına geliyor.