Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu! İşte ödenecek para
MİLYONLARCA emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesiyle ilgili flaş iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ramazan Bayramı ikramiyelerine yıl sonu enflasyonu kadar artırım yapılacak... İşte alacakları rakam...
Emekli bayram ikramiyesi son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti. Yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.
Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin miktarı belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesi 1496 lira...
Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti. Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.
Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.