Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi belli oldu! İşte ödenecek para

Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin miktarı belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.