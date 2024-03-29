Emekliye promosyonda hangi banka ne kadar veriyor? Özel bankalar tutarı yükseltti
Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular 25 Mart itibarıyla alınmaya başladı. Emekli maaşı banka promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanacak.
Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yatırılacak olan bayram ikramiyeleri hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?
BANKA PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.
Bakan Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.
PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli banka promosyonları ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi verdi.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek." dedi.
YENİ PROMOSYON TUTARI 17 BİN 500 LİRAYA ULAŞTI
Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 mart sonu itibarıyla Akbank promosyon tutarını, ek promosyon fırsatlarıyla birlikte 17 bin 500 TL'ye güncelledi.
Bu doğrultuda Akbank'a emekli maaşını taşıyan emekliler 17 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.