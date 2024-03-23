Emekliye promosyon ödemeleri ne zaman başlayacak? Hangi banka ne kadar vaadediyor?
Emeklilerin promosyon ödeme tarihlerinin belli olması ardından gözler bankalara çevrildi. Promosyon ödemeleri mart ayı içerisinde başlayacak. Peki, hangi banka ne kadar promosyon verecek, promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı. NTV'nin haberine göre bankaların promosyon miktarları belli oldu.
Promosyon ödemeleri ne zaman?
Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihiyle ilgili bilgi verdi.
Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını (25 Mart) alacağını duyurdu.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.
Hangi banka ne kadar verecek?
Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 12 bin lira promosyon verilecek.