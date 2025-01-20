Emekliye ödeme takvimi açıklandı! Zamlı bayram ikramiyesi için konuşulan rakam...

En düşük emekli maaşı arttı

En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme ile taban maaş yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Aylığı bu rakamın altında kalan emeklilere seyyanen ödeme yapılacak. Fark ödemelerinin Şubat başında hesaplara geçmesi bekleniyor.