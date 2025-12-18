Emekliye kredinin detayları! Özgür Erdursun'un asgari ücret ve en en düşük emekli maaşı açıklaması bomba
Milyonlarca emekli ve çalışan yeni maaşları bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan asgari ücrete ve maaş zamlarına ilişkin açıklama geldi. Erdursun ayrıca emekliye verilecek 13 bin liralık kredinin detaylarını da açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'de Para Politika ve Hayat Programı'nda emekliye verilecek olan 13 bin liralık kredinin detaylarını açıkladı. Erdursun, aynı zamanda en düşük emekli aylığına ve memur ve SGK emeklisine gelebilecek zam ihtimalini de paylaştı.Erdursun'un ifadelerinden öne çıkanlar:
Türkiye'de gerçek emekli sayısı 12 milyon. Bu durumda ortaya çıkmış oldu. Dul ve yetimlerle birlikte 16 milyona çıkıyor. Kendi primleriyle emekli olmuş kişiler özel bankalardan değil de kamu bankalarından alacaklarsa bir kredi faaliyeti sunacak borçlandırma üzerine kurulan bir sistem.
2023 yılında memura 8 bin 77 lira artış yapılmıştı bu artış emekliye de yansıyacaktı. Bugünkü değeri 20 bin liraya yaklaştı. Bu artış normalde maaşa dahil olmalı ama seyyanen maaş artık telaffuz edilmiyor. Emekli aylıklarını iyileştirmek yerine tek seferlik 13 bin liralık kredi verilecek. Bu kamu bankalarıyla olmak zorunda. Eğer özel bankadan alıyorsa, kamuya geçme şartı var.
Kamu bankaları 40 bin liraya kadar promosyon veriyor. Eğer özelden promosyon aldıysanız, kamuya geçecekseniz, size verilen promosyonu da kesecekler. Eğer emekli aylığını kamuya taşırsa ve promosyon aldıysa, verilen promosyonun belli tutarı kesilecek