Emekliye kredinin detayları! Özgür Erdursun'un asgari ücret ve en en düşük emekli maaşı açıklaması bomba

2023 yılında memura 8 bin 77 lira artış yapılmıştı bu artış emekliye de yansıyacaktı. Bugünkü değeri 20 bin liraya yaklaştı. Bu artış normalde maaşa dahil olmalı ama seyyanen maaş artık telaffuz edilmiyor. Emekli aylıklarını iyileştirmek yerine tek seferlik 13 bin liralık kredi verilecek. Bu kamu bankalarıyla olmak zorunda. Eğer özel bankadan alıyorsa, kamuya geçme şartı var.