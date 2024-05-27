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Emekliye hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek! İşte ödeme günleri

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Emekliye hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek! İşte ödeme günleri

Emekli maaşı zammı öncesi emekliye çifte ödeme! Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı’nda milyonlarca kişi hem emekli maaşını alacak hem de 3 bin lira olan bayram ikramiyesini hesaplarında görecek. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Işıkhan ‘yakında’ yanıtını vermişti ama emekliler için erken aylık da gündeme geldi.

Emekliye hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek! İşte ödeme günleri

Haziran ayı milyonlarca emekli için çifte ödeme anlamına gelecek. Öncelikle Kurban bayramı ikramiyelerini alacak olan emekliler için bayramın maaş günlerine denk gelmesi sebebiyle erken aylık da gündeme geldi. 

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Emekliye hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek! İşte ödeme günleri

Bu konuda kararı hükümet verecek ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında ikramiyelerin Kurban bayramı öncesinde ödeneceğini ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını belirtti.

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Emekliye hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek! İşte ödeme günleri

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, ancak Haziran ayı maaş ödeme günleri de bayrama denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bu tarihler arasında maaş günü olan çok sayıda emekli de bulunuyor. 

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Emekliye hem ikramiye hem maaş, en az 13 bin lira ödenecek! İşte ödeme günleri

Bu yüzden tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödenmesi ile ilgili bir müjde gelmesi de bekleniyor. Bu durumda emeklilere 10-14 Haziran haftasında hem ikramiye hem de aylıkları birlikte ödenebilecek.

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