Emekliye en çok promosyonu hangi banka veriyor?
|
2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte, bankalar müşteri çekmek amacıyla promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. En yüksek promosyonu hangi bankanın verdiği ise merak konusu.
2025 Ocak ayı emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte bankalarda daha fazla müşteri elde etmek için promosyonlarını güncellemeye devam ediyor.
Peki çok promosyon veren banka hangisi?
115
İşte banka banka emekli promosyonları...
215
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor.
SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.
315
İŞ BANKASI
Emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
415