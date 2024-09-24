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Emekliye en çok promosyonu hangi banka veriyor?

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Emekliye en çok promosyonu hangi banka veriyor?

2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte, bankalar müşteri çekmek amacıyla promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. En yüksek promosyonu hangi bankanın verdiği ise merak konusu.

Emekliye en çok promosyonu hangi banka veriyor?

2025 Ocak ayı emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte bankalarda daha fazla müşteri elde etmek için promosyonlarını güncellemeye devam ediyor.

Peki çok promosyon veren banka hangisi?

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Emekliye en çok promosyonu hangi banka veriyor?

İşte banka banka emekli promosyonları...

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Emekliye en çok promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor.

SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.

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Emekliye en çok promosyonu hangi banka veriyor?

İŞ BANKASI

Emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıl boyunca buradan maaş almayı taahhüt etmeleri durumunda 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

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