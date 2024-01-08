Emekliye ek zamda EYT kaygısı! Ekonomi yönetimi hesap yaptı, son sözü Erdoğan söyleyecek
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam için gözünü kulağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirmiş durumda. Ekonomi yönetimine göre, özellikle EYT düzenlemesinin bu yıla yansıyacak 500 milyar liralık maliyeti, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi ve memur emeklisi ile işçi ve Bağ-Kur emeklisi arasındaki zam farkını kapatmak için atılacak adımları zorlaştırıyor. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu. Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,25 oranında zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37,57 zam alacak.
Ancak emekli grupları arasında önceki dönemlerde bir iki puanda kalan zam farkının ocak döneminde 11,7 puan olması, bu farkın giderilmesi yönünde beklenti oluşturdu. Birçok kesimden gelen “zam oranı eşitlensin” açıklamalarından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alternatifli bir çalışma hazırladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor.
'En düşük' alanların sayısı artacak
Emekli zamlarıyla ilgili yeni düzenleme yapılması yönündeki hazırlıklar, iki ayaktan oluşuyor. Bu kapsamda, öncelikle kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için nasıl bir adım atılacağı üstünde duruluyor.
Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması halinde bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.