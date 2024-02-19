Emekliye ek zam geliyor müjdeyi Cem Küçük canlı yayında duyurdu Tarih belli
TGRT Haber ekranlarında yayın yapan Cem Küçük'ün canlı yayınında milyonlarca emeklinin beklediği ek zam tarihi verildi. Küçük'ün programına katılan TGRT Haber ekonomi uzmanı Yaprak Hırka Yıldız1 Nisan 2024 tarihine dikkat çekerek emeklilerin beklediği müjdeyle gönüllere su serpti. İşte o ayrıntılar...
2024 yılında yapılan emekli zamları sonrası en düşük emeklinin maaşındaki fark tartışmalara neden oldu. Enflasyon, kira ve market fiyatlarındaki artışa oranla düşük kalan emekliler için kollar sıvandı.
Ancak milyonlarca emekli tam olarak hangi tarihte ek bir zam geleceğini bilmiyordu. Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayın ekranlarında yer alan programında emekliler için yapılacak ek zam tarihini açıklandı.
Cem Küçük ile Günaydın Türkiye adlı programda TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız ile yapılan röportajda 1 Nisan 2024 tarihinde emeklilere ek zam öngörüsü olduğu bildirildi.
Yıldız, aynı zamanda bayram ikramiyeleri hakkında da açıklama yaptı. Buna göre; EYT'lilerde bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Emekliler için çifte müjde haberi yer aldı.