Emekliye ek zam! En düşük maaş 2.500 TL dul ve yetim aylığına ekstra artış

Yasal düzenleme gerekiyor

Ancak bu ek zamların hayata geçebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de bir tasarı Meclis'e sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonrasında emeklilere ek zammı ve taban maaşın yükseltilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı genel kurulda da oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek.