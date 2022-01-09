Emekliye ek zam! En düşük maaş 2.500 TL dul ve yetim aylığına ekstra artış
Milyonlarca emeklinin Ocak ayındaki enflasyon artışı önümüzdeki haftadan itibaren yatacak maaşlara yansıyacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur’luya taban maaş memur emeklisine de 2.5 puanlık ek artış TBMM’de kabul edildi. Böylece en düşük maaş 2.500 TL olurken Emekli Sandığı emeklisinin zammı yüzde 30.95’e çıkacak.
Ocak ayının başında açıklanan enflasyon sonrasında milyonlarca emeklinin ve memurun bu yılın ilk 6 ayı için alacakları artış miktarı da ortaya çıkmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25.47 oranında enflasyon artışı alırken Memur emeklilerine yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu. Ancak bu yıl emekliler için ek artışlar da gündeme geldi. Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında önemli detaylar aktardı:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarıldı. Bu şekilde yapılan artıştan sonra düşük maaş alanların zamları yüzde 66'nın da üzerine çıkmış oldu.
Aynı şekilde dul ve yetim maaşlarında da benzer bir artış gerçekleşti. Memur emeklileri için ise yüzde 5 olan toplu sözleşme zammına 2.5 puan daha eklenerek oran yüzde 7.5 olarak belirlendi. Bu artışlardan sonra memur emeklilerinin kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 oldu.
Yasal düzenleme gerekiyor
Ancak bu ek zamların hayata geçebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de bir tasarı Meclis'e sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonrasında emeklilere ek zammı ve taban maaşın yükseltilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı genel kurulda da oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek.