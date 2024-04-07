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Emekliye duyulmamış promosyon tuzağı! Aman bu oyuna gelmeyin

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Emekliye duyulmamış promosyon tuzağı! Aman bu oyuna gelmeyin

Bankaların emekli promosyon yarışı kızıştı, en yüksek promosyon ödemesi 20 bin TL'ye dayanınca dolandırıcıların yeni hedefi emekliler oldu. Dolandırıcılar iki yöntem kullanıyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Emekliye duyulmamış promosyon tuzağı! Aman bu oyuna gelmeyin

Emekli zammı ve bayram ikramiyelerinin belli olmasının ardından emekliler promosyonları takip ediyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcıların hedefinde de emekliler var. Banka yetkilisi gibi arayan dolandırıcılar bilgileri ele geçiriyor.

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Emekliye duyulmamış promosyon tuzağı! Aman bu oyuna gelmeyin

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, banka çalışanı gibi arayan dolandırıcılar, 2 yöntem kullanıyor. 

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Emekliye duyulmamış promosyon tuzağı! Aman bu oyuna gelmeyin

Bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılar emekli promosyonunu evinize getireceğiz yalanıyla özel bilgileri istiyorlar.

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Emekliye duyulmamış promosyon tuzağı! Aman bu oyuna gelmeyin

Diğer yöntemde ise daha önce promosyon almış emeklileri hedef seçen dolandırıcılar, yeni zamlı promosyonu alabilmek için eski promosyonuna ilişkin bir fark ödemesi çıktığını ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını istiyorlar.

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