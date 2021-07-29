Emekliye çifte tazminat hakkı! Uzman isim 10 soruda yanıtladı
TÜRKİYE'de milyonlarca sigortalı emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Bununla birlikte emeklilerin çift tazminat alma hakları bulunuyor. Emekli çalışanlar tazminatta neye dikkat etmeli? Uzman isim yanıtladı.
Yasalarımızda emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor. İzin, tazminat, işe geri dönüş gibi özlük haklarında da emekli çalışanlar açısından bir ayrım bulunmuyor.
Sadece yatırılan primler ikinci bir emeklilik sağlamıyor. Üstelik emekli olduktan sonra çalışanların çift tazminat alma hakları da bulunuyor. Emeklilik için ayrılan sigortalı çalıştığı yıl kadar tazminatını istifa ederek de alabiliyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan sigortalı yine tazminat alacak şekilde bu ikinci işinden de ayrıldığında yeni bir tazminat da alabiliyor.
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem 10 soruda çalışan emekli haklarına ilişkin önemli detaylar verdi.
1- Emekli olup çalışmaya devam edersem emekli maaşımdan kesinti yapılır mı?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. İşçi olarak 4A'lı çalışanlar için devreye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) girer. İşveren, çalışan için Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGDP yatırmakla yükümlüdür. Dolayısıyla emeklinin maaşından bir kesinti olmaz.