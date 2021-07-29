Emekliye çifte tazminat hakkı! Uzman isim 10 soruda yanıtladı

Sadece yatırılan primler ikinci bir emeklilik sağlamıyor. Üstelik emekli olduktan sonra çalışanların çift tazminat alma hakları da bulunuyor. Emeklilik için ayrılan sigortalı çalıştığı yıl kadar tazminatını istifa ederek de alabiliyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan sigortalı yine tazminat alacak şekilde bu ikinci işinden de ayrıldığında yeni bir tazminat da alabiliyor.