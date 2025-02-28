Emekliye bayram ikramiyesi hesapları değişti! Yeni rakam ne olacak?
Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında aldıkları ikramiyelerin bu sene zamlanmasını bekliyor. Gündemde yer edinen bayram ikramiyeleri için uzmanlar sık sık ne kadar zamlanacağına dair açıklamalarda bulunurken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emeklilik hesabı yapan ve henüz başvurusu olmayanlar için bayram ikramiyesi almaları için kritik bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde. Emekli bayram ikramiyesinde hakkaniyet beklentisine dikkat çeken SGK uzmanı Murat Bal 12 aylık enflasyon farkına göre zam hesaplaması yaptı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK?
Murat Bal'ın açıklamaları şöyle;
Memurların maaşlarındaki artışı kanunla belirlenmiş durumdayız. Ama bayram ikramiyeleri ve promosyonlar gibi konular hala belirsiz ve kanuni bir zemin bulunmuyor. Bu konuda bir an önce kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bayram ikramiyelerinin nasıl belirleneceği, bu noktada hala belirsiz.
6 AYLIK ZAM DEĞİL 12 AYLIK FARKA GÖRE RAKAM BELİRLENMELİ
Şöyle bir bakacak olursak, yüzde 15,75 oranında en son yapılan emekli zammı çerçevesinde bir artış yapılacağı söylendi ama ben aynı fikirde değilim. Bu artış çok yanlış olur, çünkü bu yüzde ile yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkıyla uygulanmış oluyordu. En son bayram ikramiyeleri geçen yıl verilmişti, yani üzerinden 12 ay geçmiş olacak. Bu yüzden, 6 aylık zam farkı burada hakkaniyetle bağdaşmaz.
En azından %44-%45 civarında gerçekleşen TÜİK enflasyonu üzerinden bir artış yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da zaten 4350-4500 TL seviyelerine denk geliyor. Yani bu rakam 4350 TL’nin altına düşmemeli. Aksi takdirde emekliler, enflasyon karşısında mağdur olurlar.