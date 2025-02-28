Emekliye bayram ikramiyesi hesapları değişti! Yeni rakam ne olacak?

6 AYLIK ZAM DEĞİL 12 AYLIK FARKA GÖRE RAKAM BELİRLENMELİ

Şöyle bir bakacak olursak, yüzde 15,75 oranında en son yapılan emekli zammı çerçevesinde bir artış yapılacağı söylendi ama ben aynı fikirde değilim. Bu artış çok yanlış olur, çünkü bu yüzde ile yapılacak zam, 6 aylık enflasyon farkıyla uygulanmış oluyordu. En son bayram ikramiyeleri geçen yıl verilmişti, yani üzerinden 12 ay geçmiş olacak. Bu yüzden, 6 aylık zam farkı burada hakkaniyetle bağdaşmaz.