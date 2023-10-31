Emekliye 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanların yararlanacağını belirtti.