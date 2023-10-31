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Emekliye 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu

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Emekliye 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir defaya mahsus gerçekleştirilecek 5 bin lira ikramiye ödemesinin emeklilere yaklaşık olarak Kasım ayının 15'ine kadar yapılacağını duyurdu

Emekliye 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verilmişti. Bu kapsamda kanunla, çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi planlanıyor. 

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Emekliye 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu

Yaklaşık 12.2 milyon emeklinin bu ikramiyeyi Kasım ayında almaları bekleniyor.

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Emekliye 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanların yararlanacağını belirtti.

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Emekliye 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu

Bu düzenleme SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsamaktadır. Emekli olmuş ancak hala aylığı bağlanmamış olanlar da bu destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise maaşları oranında destek sağlanacak.

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