Emekliye 5 bin liralık ikramiye ne zaman verilecek! Bakan Işıkhan tarihi duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir defaya mahsus gerçekleştirilecek 5 bin lira ikramiye ödemesinin emeklilere yaklaşık olarak Kasım ayının 15'ine kadar yapılacağını duyurdu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verilmişti. Bu kapsamda kanunla, çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi planlanıyor.
Yaklaşık 12.2 milyon emeklinin bu ikramiyeyi Kasım ayında almaları bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanların yararlanacağını belirtti.
Bu düzenleme SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsamaktadır. Emekli olmuş ancak hala aylığı bağlanmamış olanlar da bu destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara ise maaşları oranında destek sağlanacak.