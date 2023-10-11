Emekliye 5 bin devletten 12.500 bankadan! İşte bankaların promosyon oranları

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, promosyon kampanyaları hareketlenirken, hazırlığı yapılan zamlar da bazı emeklilerin ödemesini artıracak. İyileştirme ve Ocak zammıyla pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Burada 12.500 liralık yeni promosyon rakamının diğer bankalar için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.