Emekliye 5 bin devletten 12.500 bankadan! İşte bankaların promosyon oranları
Emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 milyona yakın kişi için 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi verileceğini duyurmuştu. Hem aylığı bağlanan EYT'lilere hem de mevcut emeklilere yönelik promosyon kampanyaları ise bu gelişmenin ardından hareketlendi. Bankalardan 12 bin 500 liraya varan emekli maaşı promosyonu alma imkanı ortaya çıktı. Diğer bankaların da bu rakam ayak uydurarak promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor.
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir kapısını açan promosyonda kampanyalar hareketlendi. Hem aylığı bağlanan EYT'lilere hem de mevcut emeklilere bankaların ödediği tutar yükseldi. Bir banka 12.500 TL emekli maaşı promosyonu vereceğini duyurdu.
Kimi hiçbir ek koşul getirmeden kimi de fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak kolayca promosyon alabiliyor. Promosyon başvurusunda 3 yıllık taahhüt veriliyor ancak daha iyi bir imkan çıkarsa bu da değerlendirilebiliyor. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.
Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, promosyon kampanyaları hareketlenirken, hazırlığı yapılan zamlar da bazı emeklilerin ödemesini artıracak. İyileştirme ve Ocak zammıyla pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Burada 12.500 liralık yeni promosyon rakamının diğer bankalar için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.
İşte bankaların güncel promosyon oranları
Bazı bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon kampanyaları şöyle: