Emekliye 29 Ekim'de 5 bin liralık Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Hamza Dağ duyurdu

Emekli ikramiyesinde son durum ne?

Emeklilere verilmesi planlanan ikramiyenin hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmediğini belirten Dağ devamında şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır."