Emekliye 29 Ekim'de 5 bin liralık Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Hamza Dağ duyurdu
Milyonlarca emekli, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de verilmesi planlanan ikramiyeler için bekleyişini sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir tarih vermenin konumu itibari ile doğru olmadığını belirterek, bakanlıkların çalışmalarını hızla yaptığını söyledi.
29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceği iddialarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan açıklama geldi.
Emekliye 29 Ekim’de ikramiye var mı?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı’nda ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine konuşan Dağ, bir tarih vermenin bulunduğu pozisyon itibarıyla doğru olmadığını belirtirken bakanlıkların çalışmalarını hızla yaptığını söyledi.
Emekli ikramiyesinde son durum ne?
Emeklilere verilmesi planlanan ikramiyenin hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmediğini belirten Dağ devamında şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır."