Emeklinin zam farkı hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu Bağ-Kur, SSK...
İşçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlara zam farklarının ödeme tarihleri netleşti. SSK emeklileri 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri de 7 Şubat'ta zam farklarını alacak.
En düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 lira oldu. Emeklilere refah payına ilişkin yasal düzenleme dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49.25 oranında yükseltme yapılan SSK, Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutaklarını ödemeye başlayacaklarını belirtti.
"Ödemeler SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur'lulara kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek" dedi.