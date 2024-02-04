BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20

Emeklinin zam farkı hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu Bağ-Kur, SSK...

Emeklinin zam farkı hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu Bağ-Kur, SSK...

İşçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlara zam farklarının ödeme tarihleri netleşti. SSK emeklileri 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri de 7 Şubat'ta zam farklarını alacak.

Emeklinin zam farkı hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu Bağ-Kur, SSK...

En düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 lira oldu. Emeklilere refah payına ilişkin yasal düzenleme dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

19
Emeklinin zam farkı hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu Bağ-Kur, SSK...

En düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

29
Emeklinin zam farkı hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu Bağ-Kur, SSK...

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49.25 oranında yükseltme yapılan SSK, Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutaklarını ödemeye başlayacaklarını belirtti.

39
Emeklinin zam farkı hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu Bağ-Kur, SSK...

"Ödemeler SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur'lulara kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek" dedi.

49