Emeklinin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesine zam belli oldu! Bayram ikramiyesi 2 bin TL oluyor
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1.100 TL olarak ödenen Bayram İkramiyesi'ne zam geliyor. 5 yıla sadece 100 TL zam yapılan bayram ikramiyelerine bu kez 900 TL zam geliyor...
Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeye 5 senede sadece 100 lira zam yapılmıştı. Seçimlerin gelmesi nedeniyle bayram ikramiyelerine bu sefer kallavi zam geliyor. Muhalefetin teklif ettiği gibi bayram ikramiyeleri 3 bin 500 TL olmayacak ama TÜİK’in enflasyon rakamına göre iktidar, ikramiyeye yüzde 80'e yakın zam yapacak...
Milyonlarca emeklinin 2018’de almaya başladığı 1.000 liralık ikramiyeye senelerce hiçbir zam yapılmadı. Son olarak hükümet, geçen yıl emekli ikramiyelerine 100 lira zam yapmış olsa da söz konusu artış emeklileri hiç de memnun etmemişti.
İYİ Parti, 2018’de verilen 1.000 liralık tutarın enflasyon farkları göz önüne alınırsa bugün 3.700 liraya denk geldiği gerekçesiyle Meclis'e emeklilere 3.500 TL ödenmesini teklif etti. Ancak bu teklif AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
14 Mayıs'ta yapılması neredeyse kesinleşen seçim öncesi tüm maaşlara kallavi zam yapan iktidarın, yüzde 30 maaş zammıyla memnun edemediği emeklilerin, Bayram İkramiyesi zammıyla gönlünü almak istediği konuşuluyordu.