Emeklinin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesine zam belli oldu! Bayram ikramiyesi 2 bin TL oluyor

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeye 5 senede sadece 100 lira zam yapılmıştı. Seçimlerin gelmesi nedeniyle bayram ikramiyelerine bu sefer kallavi zam geliyor. Muhalefetin teklif ettiği gibi bayram ikramiyeleri 3 bin 500 TL olmayacak ama TÜİK’in enflasyon rakamına göre iktidar, ikramiyeye yüzde 80'e yakın zam yapacak...