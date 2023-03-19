Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 5 bin 500 TL... Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?
Ramazan ayı geldi çattı. Perşembe günü ilk oruç tutulacak... Arkası da bayram... Milyonlarca emekli bu yıl Bayram İkramiyesi'ne kallavi zam bekliyor... Seçimlerin yaklaşması nedeniyle de beklentiler arttı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesi için talep ettikleri en düşük rakamı açıkladı...
Ramazan Bayramı'na bir ay kadar bir süre kaldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.
Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı İkramiyesi'ne kallavi bir zam beklerken, en düşük emekli aylığı kadar bayram ikramiyesi talep ediliyor. Bayram ikramiyelerinin 2021 yılında yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini anımsatan Emekliler Derneği Başkanı Ergün, şöyle konuştu:
“Derneğimizin Araştırma Merkezinin yaptığı çalışmaya göre, 2018 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi günümüzde 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12,93’üne denk geliyor."
"Görüleceği gibi asgari ücret üzerinden kıyaslama yaparsak, 2018’deki oranı dikkate aldığımızda 8 bin 506 liranın yarısı bayram ikramiyesi olarak belirlenseydi bugünkü tutar 4 bin 253 lira olacaktı.”