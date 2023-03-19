Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 5 bin 500 TL... Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Ramazan Bayramı'na bir ay kadar bir süre kaldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.