Emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi! Zam farkı yarın yatıyor kim ne kadar alacak?

Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak.