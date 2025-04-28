Emeklinin gözü bu haberde! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı'na az bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emeklilere verilecek olan bayram ikramisinin yatacağı tarihe çevrildi. Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi, haziran başında zamlı olarak hesaplara yatacak. Mayıs sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar da zamlı ödemeden faydalanabilecek.
İlk bayram ikramiyesini 2025 yılının başında alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ikramiye ödemesini beklemeye başladı. Bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde, zamlı tutarlarla yapılacak ikramiye ödemelerinin haziranın ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Bayramın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle, emeklilere ikinci bayram ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu ödemelerden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekli olacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Mevzuata göre, ikramiyeden yararlanabilmek için, bayramın bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Mart sonuna kadar başvuranlar, yılın ilk ikramiyesinden yararlanmıştı.
Nisan ve mayıs aylarında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı için ikramiye alma hakkı kazanacak. Özellikle mayıs ayı içinde başvuranların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacağından, ikramiyelerini almalarında bir engel bulunmayacak.