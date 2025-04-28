Emeklinin gözü bu haberde! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Bayramın 6 Haziran’da başlaması nedeniyle, emeklilere ikinci bayram ikramiyelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu ödemelerden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekli olacak vatandaşlar da yararlanabilecek.