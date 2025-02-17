Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! İşte kulislerden sızan son rakamlar
Emeklilerin bu yılki ilk bayram ikramiyesi ödemesi yaklaşırken, gözler ödeme tutarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ikramiye artışına ilişkin “Çalışma yapılacak” açıklaması, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. İşte 2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili konuşulan rakamlar.
Emeklilerin bayram ikramiyesi için geri sayım başlarken, gözler ödeme takvimine ve ikramiye tutarına çevrildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, rakamın belirlenmesi için henüz erken olduğunu söylemişti.
KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Emekliler, bu yıl mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacaklar.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar uygulamadan faydalanabilecek.
1 Mart itibarıyla emekliliğe hak kazananlar da ikramiye alabilecek.
28 MART'A KADAR YATIRILMASI BEKLENİYOR
Emekli ikramiyelerinin en geç 28 Mart'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
Geçen yıl bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilmiş ve emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapılmıştı.