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Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! İşte kulislerden sızan son rakamlar

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Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! İşte kulislerden sızan son rakamlar

Emeklilerin bu yılki ilk bayram ikramiyesi ödemesi yaklaşırken, gözler ödeme tutarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ikramiye artışına ilişkin “Çalışma yapılacak” açıklaması, milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. İşte 2025 yılı bayram ikramiyesi ile ilgili konuşulan rakamlar.

Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! İşte kulislerden sızan son rakamlar

Emeklilerin bayram ikramiyesi için geri sayım başlarken, gözler ödeme takvimine ve ikramiye tutarına çevrildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek.

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Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! İşte kulislerden sızan son rakamlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, rakamın belirlenmesi için henüz erken olduğunu söylemişti.

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Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! İşte kulislerden sızan son rakamlar

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Emekliler, bu yıl mart ve haziran aylarında bayram ikramiyesi alacaklar.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük aylığı alanlar uygulamadan faydalanabilecek.

1 Mart itibarıyla emekliliğe hak kazananlar da ikramiye alabilecek.

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Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde! İşte kulislerden sızan son rakamlar

28 MART'A KADAR YATIRILMASI BEKLENİYOR

Emekli ikramiyelerinin en geç 28 Mart'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Geçen yıl bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilmiş ve emeklilere toplamda 6 bin lira ödeme yapılmıştı.

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