Emeklinin beklediği zam kulislerden sızdı! Yüzde 29 zam cepte, yüzde 45 masada!
Yeni yıl yaklaştı, en düşük aylığı alan emeklilerin gözü kulağı, kulislerden sızan haberlere çevrildi. 7 bin 500 TL emekli maaşı alanlar, enflasyon rakamlarına göre şimdiden yüzde 29,41'lik zammı ceplerine koyarken, şekillenen son rakamlar kulislere sızdı. Masada, emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 45'lik bir zammın yapılmasının olduğu belirtildi.
Emekli maaşlarına zam için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emeklinin 2024 başında hesaplarında olacak zamlı maaşlar için ekonomi kurmayları çalışmalarını hızlandırırken, şekillenen son rakamlar da kulislerde konuşulmaya başlandı.
7 bin 500 TL emekli maaşı alanlar, enflasyon rakamlarına göre şimdiden yüzde 29,41'lik zammı ceplerine koydular.
Son iki ayın enflasyon verileri henüz ortaya çıkmazken, en düşük emekli maaşının 9 bin 500 TL'yi aşacağı kesin gibi.
Show Haber'de yer alan habere göre; vatandaşların beklentisi ise en düşük emekli maaşının yüzde 52'lik bir artışla 11 bin 400 TL'ye çekilmesi.