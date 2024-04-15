Emeklinin beklediği intibak yasasında yeni gelişme! En düşük emekli maaşına yeni ayar

Emekli maaşı farkları için intibak yasası bekleyen emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir iddiada bulundu. Orta Vadeli Program’da emekli maaşları için yapılacak yeni düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu dile getiren Erdursun, “Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” yorumunu yaptı.