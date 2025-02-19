Emeklinin beklediği ikramiye ve promosyonlar için SGK düğmeye bastı!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar emekli promosyon kampanyaları için mart ayında masaya oturmaya hazırlanıyor. Emekli maaşı promosyonları, SGK ile bankaların yapacağı anlaşma ile belli olacak. Bayram ikramiyeleri ise 21 Şubat'ta EKK'da ele alınacak. İşte ikramiye ve promosyonlar ile ilgili konuşulanlar...
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı mart ayında SGK ve bankaların yapacağı görüşmede. Bayram ikramiyeleri, 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ele alınacak.
Banka promosyonları ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı protokol ile netleşecek.
EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SGK ile 19 kamu ve özel bankanın emekli maşlarına ilişkin promosyon anlaşmasını mart ayında güncellemesi bekleniyor.
2025 YILI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?
Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.
2025 yılı için promosyon tutarlarının kamu bankalarında 18 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.
Özel bankalarda ise bu rakamın 40 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor. Bankalar, promosyon kapsamında nakit paranın yanı sıra faizsiz kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ek seçenekler de sağlıyor.