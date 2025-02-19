Emeklinin beklediği ikramiye ve promosyonlar için SGK düğmeye bastı!

2025 yılı için promosyon tutarlarının kamu bankalarında 18 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

Özel bankalarda ise bu rakamın 40 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor. Bankalar, promosyon kapsamında nakit paranın yanı sıra faizsiz kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ek seçenekler de sağlıyor.