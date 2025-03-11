Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alamayacak?

Bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi yaşandı. 16,5 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyeyi bekliyor. Edinilen bilgiye göre emekli ikramiyesi ile ilgili tasarı pazartesi günü TBMM'ye sunulacak. Kulislerde ise 3 farklı zam senaryosu konuşuluyor. AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili tasarıyı sunması bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025? İşte, Emekli ikramiyesi zammı son dakika gelişmeleri...