Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alamayacak?
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi hesaplara geçiş tarihi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyenin ne kadar olacağını dört gözle bekliyor.
Bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi yaşandı. 16,5 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyeyi bekliyor. Edinilen bilgiye göre emekli ikramiyesi ile ilgili tasarı pazartesi günü TBMM'ye sunulacak. Kulislerde ise 3 farklı zam senaryosu konuşuluyor. AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili tasarıyı sunması bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025? İşte, Emekli ikramiyesi zammı son dakika gelişmeleri...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de . Kanuna göre emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek. Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor. Tasarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlandığında yürürlüğe girecek.