Emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu! Yeni yılda taban maaşı kaç para olacak?
Ekim enflasyonuyla birlikte, SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 12’lik zam garantilenmiş durumda. Kasım ve aralık aylarında enflasyon yüzde 1 seviyesinde gerçekleşirse, bu zam oranı yüzde 14’e yükselecek; aylık enflasyonun yüzde 1,5 gelmesi durumunda ise zam oranı yüzde 15’e ulaşabilir. Memur ve memur emeklileri için ise ilk kez enflasyon farkı oluşmuş durumda. Peki, ocak ayındaki zam oranları ne olacak? İşte tahminlere göre beklenen rakamlar…
Memur ve emekliler, maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen enflasyon verilerini yakından takip ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2024’te açıkladığı verilere göre; memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile maaşlarda yüzde 49,25 artış yaşanmıştı.
SSK ve Bağkur emeklileri için bu oran son 6 aylık enflasyona bağlı olarak yüzde 37,57 olarak belirlenmişti. Ancak daha sonra 12 puanlık iyileştirme yapılmış ve tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam uygulanmıştı.
Yılın ikinci zammı ise 3 Temmuz’da belirlenmiş, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkıyla yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı.