Emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu! Yeni yılda taban maaşı kaç para olacak?

SSK ve Bağkur emeklileri için bu oran son 6 aylık enflasyona bağlı olarak yüzde 37,57 olarak belirlenmişti. Ancak daha sonra 12 puanlık iyileştirme yapılmış ve tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam uygulanmıştı.