Emeklilikte maaşı yükseltecek kritik detay! Dengeler değişiyor

Söz konusu durumun farkında olanların sistemden çıkış yaptığını söyleyen Karakaş, bunu da EYT düzenlemesinde milyonlarca çalışan sistemden çıkmasıyla açıkladı. Karakaş "Belirtilen durum hem SGK’nın hem de çalışanın zararına sebep olmaktadır. Zira bu durumda SGK her ay alacağı primden mahrum olduğu gibi emeklilik maaşı ödemesi de yapmak zorunda kalmaktadır" dedi.

Devamında Karakaş "Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır. Özellikle SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline gelmiştir" ifadelerini kullandı.