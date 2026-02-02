Emeklilikte ikinci maaş fırsatı detaylar belli oldu! 1999, 2008 sigortalı olanlar...
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için geri sayım devam ediyor. Sistemin 2026 yılında hayata geçirilmesi bekleniyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanlara maaş kesintileriyle ek emeklilik geliri oluşturuyor. İşte tüm detaylar...
Çalışanların emeklilik döneminde ikinci bir maaş elde etmelerini öngören TES; çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı fon bazlı bir tasarruf modelinin adına deniyor. Sabah'ta yer alan habere göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanlara maaş kesintileriyle ek emeklilik geliri oluşturur. Uzun vadeli birikimleri destekleyerek tasarrufu teşvik eder. BES'le entegre olarak emeklilik sistemini güçlendirerek sürdürülebilir kılar.
TES NASIL ÇALIŞIYOR?
TES'in işleyişi, çalışanın brüt maaşından belirli bir oran otomatik olarak kesilmesi ve TES fonuna aktarılmasına dayanıyor. İşveren, çalışan katkısına ek olarak aynı oranda fona katkı sağlar. Katılımcılara devlet tarafından vergi avantajı ve ek katkı imkanları sunulur. Birikimler, profesyonel fon yöneticileri tarafından çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilir ve zaman içinde büyümesi sağlanır. Katılımcılar, emeklilik dönemine ulaştıklarında biriken fonlarını toplu veya taksitler halinde alarak ek gelir elde eder.
TES'E KİMLER KATILABİLİR?
TES, Türkiye'de çalışan geniş bir kesimi kapsayacak şekilde tasarlandı. Sistem hem özel sektör hem de kamu çalışanlarını içine alarak, işveren katkısını da içeren bir model sunuyor. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları da TES'e dahil olabilecek.
TES SİSTEMİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
TES 2026 içinde başlayacak. Orta Vadeli Program'da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında hayata geçirilmesine ilişkin hedef yer alıyor. Çalışma Bakanlığı, sistemin altyapısının hazırlanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve yasal çerçevenin tamamlanması için çalışmaları sürdürüyor. Meclis'e sunulmasının ardından uygulamaya girecek.