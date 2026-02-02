Emeklilikte ikinci maaş fırsatı detaylar belli oldu! 1999, 2008 sigortalı olanlar...

TES NASIL ÇALIŞIYOR?

TES'in işleyişi, çalışanın brüt maaşından belirli bir oran otomatik olarak kesilmesi ve TES fonuna aktarılmasına dayanıyor. İşveren, çalışan katkısına ek olarak aynı oranda fona katkı sağlar. Katılımcılara devlet tarafından vergi avantajı ve ek katkı imkanları sunulur. Birikimler, profesyonel fon yöneticileri tarafından çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilir ve zaman içinde büyümesi sağlanır. Katılımcılar, emeklilik dönemine ulaştıklarında biriken fonlarını toplu veya taksitler halinde alarak ek gelir elde eder.