Emeklilik yaşı ve maaşı için yeni düzenleme yolda! İşte Erdoğan'a sunulacak yeni plan
2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu. Kalkınma Planı'nda emekli aylıklarında düşüşe yol açan aylık bağlama oranıyla (ABO) ilgili düzenlemeye yer verildi. Ayrıca sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik yaşında yeni bir düzenleme yapılabileceğinin de sinyalleri verildi.
Türkiye’nin 2024-2028 yıllarına ilişkin hedeflerini ortaya koyan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda plan ile ilgili sunum yapacak.
Plan döneminde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin yıllık ortalama yüzde 5.0 oranında gerçekleşmesi ve 2028 yılında kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması, satın alma gücü paritesi (SAGP) cinsinden kişi başına milli gelirin ise 58 bin doları aşması hedefleniyor. Plan dönemi sonunda GSYH’nın 1 trilyon 589 milyar dolara ulaşarak Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmesi öngörülürken, 5 yılık dönemde toplam 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının 2028 yılında yüzde 7.5’e gerilemesi amaçlanıyor.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, plan hedeflerine ulaşılırsa beş yıllık dönem sonunda ihracat 375.4 milyar dolara, ithalat ise 481.4 milyar dolara ulaşacak. Turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranı dönem sonunda yüzde 0.2 olarak gerçekleşecek.
Merkez Bankası’nın tek haneli enflasyon hedefine ulaşmada tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği belirtilen planda, dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesinin sağlanacağı kaydedildi.