Emeklilik sistemi değişiyor! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü değişimler yaşanıyor. Yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte hayata geçirilecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların emeklilik planlarını baştan aşağı değiştirecek. Kıdem tazminatı uygulamasının ortadan kalkacağı bu sistemde, çalışanların maaşlarından yapılan kesinti, işveren katkısı ve devlet desteği ile oluşturulan bir bireysel emeklilik hesabı olacak.
AK Parti'nin emeklilik sistemi üzerinde değişiklik çalışmalarına başladığı kulislerde konuşulmaya devam ederken; yeni sistemin ilk ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Kıdem tazminatı tarih oluyor. Yeni sistemde kıdem tazminatı yerine, çalışanların maaşlarından yapılan kesinti, işveren katkısı ve devlet desteği ile oluşturulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hesabı olacak.
Mevcut kıdem tazminatı sistemi yerine, çalışanların maaşlarından yapılan kesinti, işveren katkısı ve devlet desteği ile bireysel bir emeklilik hesabı oluşturulacak. Bu hesaptaki birikim, çalışan emekli olduğunda kendisine ödenecek.
Yetkililer, TES'in mevcut devlet emekliliğine ek bir gelir kaynağı olacağı görüşünde. İddiaya göre, çalışanlar, hem devlet emekliliği hem de TES'ten gelen ödemelerle daha rahat bir emeklilik hayatı sürebilecek.