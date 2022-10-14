BIST 3.621
DOLAR 18,59
EURO 18,17
ALTIN 990,19

Emeklilik için sabreden karlı çıkacak! Hem maaş hem ikramiye artıyor 2500 lira detayına bakın

|
Emeklilik için sabreden karlı çıkacak! Hem maaş hem ikramiye artıyor 2500 lira detayına bakın

Asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış beklenirken, emeklilik dilekçesini 2023'te veren karlı çıkacağı bildirildi. Detaylara bakın...

Emeklilik için sabreden karlı çıkacak! Hem maaş hem ikramiye artıyor 2500 lira detayına bakın

Milyonlarca kişinin geliri emekli, memur zammı, ek gösterge artışıyla beraber yeni yılda yükselecek. Enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde...

111
Emeklilik için sabreden karlı çıkacak! Hem maaş hem ikramiye artıyor 2500 lira detayına bakın

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1.391 liralık artış 2.500 lirayı geçecek.

211
Emeklilik için sabreden karlı çıkacak! Hem maaş hem ikramiye artıyor 2500 lira detayına bakın

Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.

311
Emeklilik için sabreden karlı çıkacak! Hem maaş hem ikramiye artıyor 2500 lira detayına bakın

Milyonlarca çalışan, emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamlara çevrilirken, enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde.

411