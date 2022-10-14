Emeklilik için sabreden karlı çıkacak! Hem maaş hem ikramiye artıyor 2500 lira detayına bakın
Asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış beklenirken, emeklilik dilekçesini 2023'te veren karlı çıkacağı bildirildi. Detaylara bakın...
Milyonlarca kişinin geliri emekli, memur zammı, ek gösterge artışıyla beraber yeni yılda yükselecek. Enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde...
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkanların aylığındaki 1.391 liralık artış 2.500 lirayı geçecek.
Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.
Milyonlarca çalışan, emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamlara çevrilirken, enflasyon artışının yanında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri gündemde.