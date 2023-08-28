Emeklilik hesabı sil baştan değişiyor, o ayrım ortadan kalkıyor! 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar…
Meclis ikinci torba yasa için yoğun bir mesai gündemi ile çalışmalarına başlayacak. Ekim ayında açılacak Meclis, emeklilik hayatı için adımları da peş peşe atacak. Bu kapsamda Bağ-Kur prim şartı 9000 günden 7200 güne düşürülecek.
İlk torba yasa ile Temmuz 2023 dönemi için memur maaşlarına 8077 liralık seyyanen zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler daha geniş kapsamlı olacak ikinci torba yasa için Ekim ayında çalışmalarına başlayacak Meclis’e çevrildi.
Meclis, çözüm bekleyen bir çok konuyu açıklığa kavuşturacak. Ancak içlerinden en önemlisi ise milyonların beklediği SGK Bağ-Kur prim eşitlemesi. Bu kapsamda emeklilik için aranan prim şartı Bağ-Kur'da 9000 günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kur’luları kapsaması da gündemde bulunuyor.
8 Eylül 1999 - 30.04.2008 arası sigortalı olan Bağ- Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır.
Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek.