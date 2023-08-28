Emeklilik hesabı sil baştan değişiyor, o ayrım ortadan kalkıyor! 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar…

Meclis, çözüm bekleyen bir çok konuyu açıklığa kavuşturacak. Ancak içlerinden en önemlisi ise milyonların beklediği SGK Bağ-Kur prim eşitlemesi. Bu kapsamda emeklilik için aranan prim şartı Bağ-Kur'da 9000 günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kur’luları kapsaması da gündemde bulunuyor.